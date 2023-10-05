Как осенью подготовить теплицу к посадке огурцов: советы огородников

Если вы мечтаете о хорошем урожае огурцов в следующем году, то необходимо уделить должное внимание подготовке почвы в теплице. Ведь корневая система огурцов требует особого ухода.

Об этом сообщило издание "Добрі новини". Важно учесть, что корневая система огурцов нуждается в легкой и плодородной почве с нейтральной или слабокислой реакцией.

Вот несколько шагов, которые вам следует выполнить для подготовки почвы:

Удалите верхний слой грунта. Начните с удаления верхнего слоя грунта в теплице. Это поможет вам избавиться от возможных патогенов и вредителей. Добавьте чернозем. Засыпьте грядки черноземом, который обогатит почву необходимыми минералами и питательными веществами. Внесите навоз. Ведро навоза на каждый квадратный метр почвы обеспечит дополнительные питательные вещества, необходимые для роста огурцов. Смешайте слои почвы. Верхний слой грунта перемешайте с компостом или перегноем в пропорции 1:1. Это улучшит структуру почвы и увеличит ее плодородие.

Читайте также: Ламинария и кофе: названы действенные методы подкормки огурцов

Кроме того, важно сбалансировать кислотность почвы. Для этого можно добавить 200-300 г извести или доломитовой муки на каждый квадратный метр. Или используйте 300-350 грамм древесной золы.

Не забывайте также о посевах сидератов, таких как фацелия, овес, горох или рапс. Они помогут повысить плодородие почвы и подготовить ее к выращиванию огурцов. Избегайте посева ржи, поскольку это может угнетать молодые растения огурцов.

Правильная подготовка почвы является ключом к большому и вкусному урожаю огурцов в вашей теплице. Следуя этим советам, вы сможете наслаждаться вкусными и свежими огурцами этого сезона.

Напомним, что один из TikTok-блоггеров поделился интересным приемом для посадки помидоров.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !