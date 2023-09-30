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Лайфхаки

Як освіжити холодильник залишити в ньому харчову соду на ніч: результат неймовірний

Ігор Романько

Як позбутися поганого запаху та вологи в холодильнику

Сьогодні ми хочемо розповісти вам про цікавий лайфхак із використанням харчової соди, який може стати корисним під час збирання та зберігання продуктів у вашому холодильнику.

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Харчова сода, крім свого основного призначення як інгредієнт для приготування їжі, має багатофункціональні властивості і може служити екологічною альтернативою для боротьби з неприємними запахами, які можуть виникнути в холодильнику від зберіганої їжі, пише портал santeplus.

Ось як використовувати харчову соду для боротьби з запахами в холодильнику:

  1. Візьміть невелику миску або контейнер і насипте в нього приблизно 30 грамів харчової соди.
  2. Помістіть цей контейнер з содою в холодильник і залиште його там на ніч.
  3. Наступного дня, коли ви відкриєте дверцята холодильника, ви помітите, що неприємні запахи зникли.

Важливо зазначити, що цей метод ефективний для видалення легких та помірних запахів, і ви повинні буде замінити харчову соду, якщо холодильник знову почне погано пахнути. Якщо запахи у холодильнику є дуже сильними, то, можливо, знадобиться глибоке чищення та очищення внутрішніх поверхонь холодильника.

Нагадаємо, що духова шафа, мабуть, один із найважчих побутових приладів для чищення. Сліди бруду, жиру і залишки їжі накопичуються після кожного приготування і забивають її стінки. На щастя, є простий спосіб видалити їх без зусиль.

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