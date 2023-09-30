Як освіжити холодильник залишити в ньому харчову соду на ніч: результат неймовірний

Сьогодні ми хочемо розповісти вам про цікавий лайфхак із використанням харчової соди, який може стати корисним під час збирання та зберігання продуктів у вашому холодильнику.

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Харчова сода, крім свого основного призначення як інгредієнт для приготування їжі, має багатофункціональні властивості і може служити екологічною альтернативою для боротьби з неприємними запахами, які можуть виникнути в холодильнику від зберіганої їжі, пише портал santeplus.

Ось як використовувати харчову соду для боротьби з запахами в холодильнику:

Візьміть невелику миску або контейнер і насипте в нього приблизно 30 грамів харчової соди. Помістіть цей контейнер з содою в холодильник і залиште його там на ніч. Наступного дня, коли ви відкриєте дверцята холодильника, ви помітите, що неприємні запахи зникли.

Важливо зазначити, що цей метод ефективний для видалення легких та помірних запахів, і ви повинні буде замінити харчову соду, якщо холодильник знову почне погано пахнути. Якщо запахи у холодильнику є дуже сильними, то, можливо, знадобиться глибоке чищення та очищення внутрішніх поверхонь холодильника.

Нагадаємо, що духова шафа, мабуть, один із найважчих побутових приладів для чищення. Сліди бруду, жиру і залишки їжі накопичуються після кожного приготування і забивають її стінки. На щастя, є простий спосіб видалити їх без зусиль.

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