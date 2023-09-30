Как освежить холодильник оставить в нем пищевую соду на ночь: результат невероятный
Сегодня мы хотим рассказать вам об интересном лайфхаке с использованием пищевой соды, который может оказаться полезным при сборе и хранении продуктов в вашем холодильнике.
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Пищевая сода, помимо своего основного предназначения в качестве ингредиента для приготовления пищи, обладает многофункциональными свойствами и может служить экологической альтернативой для борьбы с неприятными запахами, которые могут возникнуть в холодильнике от хранимой пищи, пишет портал santeplus.
Вот как использовать пищевую соду для борьбы с запахами в холодильнике:
- Возьмите небольшую миску или контейнер и насыпьте в него примерно 30 г пищевой соды.
- Поместите этот контейнер с содой в холодильник и оставьте там на ночь.
- На следующий день, когда вы откроете дверцу холодильника, вы заметите, что неприятные запахи исчезли.
Важно отметить, что этот метод эффективен для удаления легких и умеренных запахов, и вы должны будете заменить пищевую соду, если холодильник снова начнет плохо пахнуть. Если запахи в холодильнике очень сильные, возможно, потребуется глубокая чистка и очистка внутренних поверхностей холодильника.
Напомним, что духовой шкаф, пожалуй, один из самых тяжелых бытовых чистящих приборов. Следы грязи, жира и остатки пищи скапливаются после каждого приготовления и забивают ее стенки. К счастью, есть простой способ удалить их без труда.
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