Як відрізнити натуральне м'ясо за допомогою сірника всього за 30 секунд: лайфхак

Кожному з нас важливо мати якісні продукти на столі. Одним з найважливіших продуктів є м'ясо. Але, якщо ви вживатимете несвіже або зіпсоване м'ясо, це може призвести до небезпеки для вашого здоров'я. Мікроорганізми, які можуть міститися у такому м'ясі, можуть спричинити блювання, діарею та пропасницю. Тому дуже важливо знати, як визначити натуральність м'яса.

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Пропонуємо простий і швидкий спосіб перевірити м'ясо на його якість. Для цього вам знадобляться фольга розміром 10 на 10 сантиметрів та зубочистка. Попросіть продавця відрізати невеликий шматочок м'яса і надягніть його на зубочистку. Потім тримайте цей шматочок над фольгою і підпаліть його.

Якщо це натуральне м'ясо, то воно горітиме з країв приблизно через 15 секунд, з'явиться легкий димок і характерний запах шашлику. Якщо ж це неякісне м'ясо, то воно матиме запах хімічних добавок і виділятиме сік темного кольору. Такий сік буде пузиритися і навіть трохи пінитися.

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Цей процес займе приблизно 30 секунд. За цей час ви зможете зрозуміти, чи перед вами натуральне м'ясо, чи хімічний "муляж". Тож не забувайте використовувати цей простий спосіб перевірки м'яса перед тим, як купувати його у магазині.

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