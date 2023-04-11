На що звернути увагу при покупці яєць, щоб обрати якісний продукт

Курячі яйця – це популярний продукт, особливо перед великодніми святами. Однак, не всі яйця, які можна знайти в супермаркетах та магазинах, є якісними. Щоб уникнути купівлі недоброякісних яєць, слід звернути увагу на кілька аспектів.

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По-перше, звертайте увагу на термін придатності яєць. Згідно з правилами зберігання, яйця при температурі від 0 до +20 °C можуть бути вжиті до 25 днів, а при температурі від 0 до -2 °C - до 90 днів, зберігаючи свою свіжість. Отже, варто вибирати яйця з максимально свіжим терміном придатності.

По-друге, зверніть увагу на чистоту яєць. Якщо яйця помиті, то їх термін придатності скорочується до 12 днів. Отже, при покупці яєць на ринку, зокрема, варто звернути увагу на цей аспект. Якщо яйця виглядають дуже чистими, це може свідчити про те, що вони вже довше перебувають на полиці і можуть швидше псуватися.

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По-третє, важливо правильно зберігати яйця вдома. Вони не повинні розміщуватися поруч з продуктами, які мають виражений запах, оскільки яйця можуть вбирати цей запах і втратити свій приємний смак і аромат.

По-четверте, при покупці яєць у магазині варто відкривати лоток та перевіряти не тільки цілісність яєць, але і їх розмір та розташування. Якщо деякі яйця мають відмінний від решти розмір, це може свідчити про те, що хитрі покупці могли поміняти дешеві яйця на дорогі. Річ у тому, що на птахофабриках їх кладуть гострою стороною вниз, а круглим краєм угору. Якщо деякі яйця лежать навпаки, то, швидше за все, їх підмінили.

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