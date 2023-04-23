Колір шкірки та твердість: як обрати якісний редис

Настав сезон ранніх овочів, зокрема редиски. Вона є чудовим інгредієнтом для легких салатів. Як вибрати хороший редис підкаже UaPortal.

Як обрати редис

Шкірка. Уважно огляньте шкірку: вона має бути чиста без тріщин, рівного кольору. Якщо ви бачите на шкірці чорні крапочки – краще відмовтесь від покупки, адже вони вказують на початок гниття редису. Бадилля. Зверніть увагу на листя: воно має бути здроровим, насиченого кольору, не в’ялим. Твердість. При натискання редис має бути твердим, без вм’ятин. Якщо плід м’який, при натисканні з’являються вм’ятини – плід перезрів. Розмір. Якщо редис занадто великого розміру – можливо він піддавався впливу нітратів, тому краще беріть невеликі плоди круглої форми.

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Користь редису:

Містить багато вітамінів та клітковини, виводить з організму зайвий холестерин. У редисці міститься гірчична олія, яка надає їй трохи гіркуватий присмак. Вона має антисептичний та жовчогінний ефект. Редис покращує колір обличчя та нормалізує роботу серцево – судинної системи.

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