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Цвет кожицы и твердость: как выбрать качественный редис

Цихоцкая Мария

Цвет кожицы и твердость: как выбрать качественный редис

Наступил сезон ранних овощей, в том числе редиса. Он является отличным ингредиентом для легких салатов. Как выбрать хороший редис подскажет UaPortal.

Как выбрать редис

  1. Кожица. Внимательно осмотрите кожицу: она должна быть чистой без трещин, ровного цвета. Если вы видите на кожуре черные точки – лучше откажитесь от покупки, ведь они указывают на начало гниения редиса.
  2. Ботва. Обратите внимание на листья: они должны быть здоровыми, насыщенного цвета, не вялыми.
  3. Твердость. При нажатии редис должен быть жестким, без вмятин. Если плод мягкий, при нажатии появляются вмятины – плод перезрел.
  4. Размер. Если редис слишком большого размера – возможно, он подвергался воздействию нитратов, поэтому лучше берите небольшие плоды круглой формы.

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Польза редиса:

  1. Содержит много витаминов и клетчатки, выводит из организма лишний холестерин.
  2. В редиске содержится горчичное масло, которое придает ей немного горьковатый привкус. Она обладает антисептическим и желчегонным эффектом.
  3. Редис улучшает цвет лица и нормализует работу сердечно-сосудистой системы.

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