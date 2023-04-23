Цвет кожицы и твердость: как выбрать качественный редис
Наступил сезон ранних овощей, в том числе редиса. Он является отличным ингредиентом для легких салатов. Как выбрать хороший редис подскажет UaPortal.
Как выбрать редис
- Кожица. Внимательно осмотрите кожицу: она должна быть чистой без трещин, ровного цвета. Если вы видите на кожуре черные точки – лучше откажитесь от покупки, ведь они указывают на начало гниения редиса.
- Ботва. Обратите внимание на листья: они должны быть здоровыми, насыщенного цвета, не вялыми.
- Твердость. При нажатии редис должен быть жестким, без вмятин. Если плод мягкий, при нажатии появляются вмятины – плод перезрел.
- Размер. Если редис слишком большого размера – возможно, он подвергался воздействию нитратов, поэтому лучше берите небольшие плоды круглой формы.
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Польза редиса:
- Содержит много витаминов и клетчатки, выводит из организма лишний холестерин.
- В редиске содержится горчичное масло, которое придает ей немного горьковатый привкус. Она обладает антисептическим и желчегонным эффектом.
- Редис улучшает цвет лица и нормализует работу сердечно-сосудистой системы.
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