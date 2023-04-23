Цвет кожицы и твердость: как выбрать качественный редис

Наступил сезон ранних овощей, в том числе редиса. Он является отличным ингредиентом для легких салатов. Как выбрать хороший редис подскажет UaPortal.

Как выбрать редис

Кожица. Внимательно осмотрите кожицу: она должна быть чистой без трещин, ровного цвета. Если вы видите на кожуре черные точки – лучше откажитесь от покупки, ведь они указывают на начало гниения редиса. Ботва. Обратите внимание на листья: они должны быть здоровыми, насыщенного цвета, не вялыми. Твердость. При нажатии редис должен быть жестким, без вмятин. Если плод мягкий, при нажатии появляются вмятины – плод перезрел. Размер. Если редис слишком большого размера – возможно, он подвергался воздействию нитратов, поэтому лучше берите небольшие плоды круглой формы.

Читайте также: Лайфхаки для сохранения свежести хлеба.

Польза редиса:

Содержит много витаминов и клетчатки, выводит из организма лишний холестерин. В редиске содержится горчичное масло, которое придает ей немного горьковатый привкус. Она обладает антисептическим и желчегонным эффектом. Редис улучшает цвет лица и нормализует работу сердечно-сосудистой системы.

Советуем также обратить внимание на методы отпугивания моли.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !