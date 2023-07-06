Як відрізнити вершкове масло від підробки: топ-4 дієві способи

Кожна господиня має вдома вершкове масло, яке використовується для покращення смаку каші та картоплі, намазування на бутерброди та додавання випічки. Незалежно від способу вживання, масло має бути свіжим і високої якості, не підробленим.

Якість вершкового масла полягає в наявності тільки жирів тваринного походження та натуральних компонентів. Це означає, що якісне масло не може бути дешевим, тому що його часто підробляють.

Але як розрізнити натуральне масло від підробки?

Зовнішній вигляд якісного масла

Натуральне масло, виготовлене з коров'ячого молока, має жовтувато-білий колір. Влітку воно може мати більш насичений жовтий відтінок через велику кількість каротину, яку корови отримують з трави.

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Якщо взимку або восени ви знайшли свіже, але жовте масло, це означає, що виробник додав до нього деякі компоненти для набуття жовтого кольору. Масло з коров'ячого молока в ці періоди має блідший відтінок.

Біле масло виготовляється з козячого молока. В інших випадках, світлий або білий колір масла є ознакою підробки.

Колір масла повинен бути рівномірним, без будь-яких домішок, і не повинно бути неприємного запаху.

Крім того, масло рослинного походження, наприклад, спреди або маргарини з натуральними компонентами – це не погана альтернатива маслу.

Як перевірити якість вершкового масла

Смак

Справжнє вершкове масло має мати характерний вершковий присмак і легко розсмоктується. Після його вживання в роті не повинно залишатися неприємної плівки. Якщо під час спроби змішати масло з водою залишається плівка, то це свідчить про те, що це не вершкове масло.

Заморожування

Вершкове масло містить сироватку, тоді як маргарин та інші жирні продукти складаються з різних типів жирів. Якщо помістити масло у морозилку, то розрізати його ножем буде важко, оскільки воно стане крихким і ламким. Намазати таке масло на хліб також буде важко. З іншого боку, маргарин та масло з добавками швидко заморожуються і легко розрізаються навіть після заморозки.

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Тепло

Залиште невеликий шматочок масла при кімнатній температурі, щоб воно почало м'якшати. Масло з добавками або маргарин почнуть виділяти крапельки води під впливом тепла.

Окріп

Натуральне масло швидко розчиняється у воді. Можна спробувати опустити невеликий шматочок масла у склянку з водою та перемішати його. Якщо масло не розчиняється або розпадається на частинки, то це означає, що воно містить добавки або це маргарин.

Вода

Натуральне масло видаэ на поверхню води шар жиру. Вода може стати каламутною або залишитися прозорою, залежно від кількості сироватки.

Нагадаємо, ми вже писали, як зробити заморожене масло м'яким за лічені хвилини