Як зробити заморожене масло м'яким за лічені хвилини: лайфхак зі склянкою

Щоб розм'якшити масло в лічені хвилини, ви можете використати простий і ефективний спосіб, який не вимагає його розтоплення. Це особливо зручно, коли час на підготовку вечері обмежений, а масло, що знаходиться в холодильнику чи морозильній камері, стало твердим та несприятливим для нарізання.

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Завдяки цьому простому прийому, ви зможете швидко розм'якшити масло, щоб воно легко різалося і наносилося на хліб або додавалось в інші страви.

Перш за все, візьміть невеликий скляний стакан або кружку. Нагрійте його, наприклад, заливши гарячою водою або помістивши на кілька секунд у мікрохвильову піч. Після цього покладіть вершкове масло на дно розігрітого стакана.

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Завдяки теплу, що виділяється зі скла, масло швидко розм'якшиться і набуде оптимальної консистенції для нарізання та намазування. Просто вийміть масло зі склянки і вуаля! Ви готові насолоджуватися м'яким і готовим до вживання вершковим маслом на вечерю.

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