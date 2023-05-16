Как сделать замороженное масло мягким в считанные минуты: лайфхак со стаканом

Чтобы размягчить масло в считанные минуты, вы можете использовать простой и эффективный способ, не требующий его растопки. Это особенно удобно, когда время на подготовку ужина ограничено, а масло, находящееся в холодильнике или морозильной камере, стало твердым и неблагоприятным для нарезки.

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Благодаря этому простому приёму, вы сможете быстро размягчить масло, чтобы оно легко резалось и наносилось на хлеб или добавлялось в другие блюда.

Прежде всего, возьмите небольшой стеклянный стакан или кружку. Нагрейте его, например, залив горячей водой или поместив на несколько секунд в микроволновку. После этого положите сливочное масло на дно разогретого стакана.

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Благодаря теплу, выделяющемуся из стекла, масло быстро размягчится и приобретет оптимальную консистенцию для нарезки и намазывания. Просто извлеките масло из стакана и вуаля! Вы готовы наслаждаться мягким и готовым к употреблению сливочным маслом на ужин.

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