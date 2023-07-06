Как отличить сливочное масло от подделки: топ-4 действенных способа

У каждой хозяйки есть дома сливочное масло, которое используется для улучшения вкуса каши и картофеля, намазывания на бутерброды и добавления выпечки. Независимо от способа употребления масло должно быть свежим и высокого качества, не поддельным.

Качество сливочного масла заключается только в наличии только жиров животного происхождения и натуральных компонентов. Это означает, что качественное масло не может быть дешевым, потому что его часто подделывают.

Но как отличить натуральное масло от подделки?

Внешний вид качественного масла

Натуральное масло, сделанное из коровьего молока, имеет желтовато-белый цвет. Летом оно может иметь более насыщенный желтый оттенок из-за большого количества каротина, получаемого коровами из травы.

Видео дня

Если зимой или осенью вы нашли свежее, но желтое масло, значит производитель добавил к нему некоторые компоненты для приобретения желтого цвета. Масло из коровьего молока в эти периоды имеет более бледный оттенок.

Белое масло производится из козьего молока. В других случаях светлый или белый цвет масла является признаком подделки.

Цвет масла должен быть равномерным, без каких-либо примесей, и не должно быть неприятного запаха.

Кроме того, масло растительного происхождения, например спреды или маргарины с натуральными компонентами – это не плохая альтернатива маслу.

Как проверить качество сливочного масла

Вкус

Настоящее сливочное масло должно иметь характерный сливочный привкус и легко рассосаться. После его употребления во рту не должно оставаться неприятной пленки. Если при попытке смешать масло с водой остается пленка, это свидетельствует о том, что это не сливочное масло.

Замораживание

Сливочное масло содержит сыворотку, в то время как маргарин и другие жирные продукты состоят из разных типов жиров. Если поместить масло в морозилку, то разрезать его ножом будет затруднительно, поскольку оно станет хрупким и ломким. Намазать такое масло на хлеб тоже будет тяжело. С другой стороны маргарин и масло с добавками быстро замораживаются и легко разрезаются даже после заморозки.

Читайте также: Что положить в тарелку с ягодами, чтобы они хранились в холодильнике больше одной недели

Тепло

Оставьте небольшой кусочек масла при комнатной температуре, чтобы оно стало мягче. Масло с добавками или маргарин начнут выделять капельки воды под воздействием тепла.

Кипяток

Натуральное масло быстро растворяется в воде. Можно опустить небольшой кусочек масла в стакан с водой и перемешать его. Если масло не растворяется или распадается на частицы, значит в нем есть примеси или это маргарин.

Вода

Натуральное масло выпустило на поверхность воды слой жира. Вода может стать мутной или остаться прозрачной в зависимости от количества сыворотки.

Напомним, мы уже писали, как сделать замороженное масло мягким в считанные минуты.