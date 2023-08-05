Як відмити руки від маслюків та їх запаху: лайфхак від досвідчених грибників

Багато хто любить збирати гриби, а ось відмивати руки після них – ціла проблема, адже після збору грибів руки можуть стати чорними і липкими, але існує кілька легких способів, які допоможуть впоратися з цим.

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Досвідчені грибники рекомендують використовувати листя томатів для відмивання слідів від грибів на руках, пише УНІАН. Просто розітріть в брудних руках пучок листя томатів, поки з нього не виходить сік.

Для збору грибів маслюків можна підготувати кислий розчин з лимонної кислоти або оцту. Якщо у вас є лимонна кислота, розчиніть її в теплій воді і зануртесь руки на декілька хвилин. З оцту підготуйте розчин, змішавши пів чашки оцту з одним літром води, і тримайте руки в цій суміші протягом п'яти хвилин.

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Ще один спосіб – використання соди. Приготуйте кашку з соди і води, і зануртесь руки в цей розчин протягом 10 хвилин. Щоб посилити ефект, можна додати сік лимона.

Грибники радять перед збором грибів намазати руки рослинною олією. Це допоможе запобігти залишкам грибів під нігтями.

Щоб уникнути залишків грибів під нігтями, протягом чищення можна провести ними по шматку мила. Воно запобіжить попаданню бруду під нігті і легко змивається після роботи з грибами.

Нагадаємо, ми вже писали про прості способи відмити руки після чищення картоплі.

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