Як правильно закрити білі гриби на зиму: простий рецепт
Збереження білих грибів на зиму може стати чудовою можливістю насолодитися їх смаком в сезон відпочинку. Одним із способів консервування є маринування, і ми пропонуємо вам цікавий рецепт маринованих білих грибів.
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Рецепт маринованих білих грибів на зиму опублікувало видання Eat smarter. Час приготування страви на 2 порції – 2 години.
Інгредієнти:
- 1 кілограм білих грибів;
- 250 грамів води;
- 500 грамів оцту;
- 3 столові ложки цукру;
- 1 чайна ложка солі;
- 2 лаврових листки;
- гірчиця зернами (1 столова ложка);
- білий перець горошком.
Приготування:
- Починаємо з підготовки банок для консервування, промиваємо їх гарячою водою.
- Потім очищаємо гриби. Дрібні гриби залишаємо цілими, а великі розрізаємо навпіл.
- У широкій каструлі доводимо воду до кипіння і додаємо гриби. Протягом 2-4 хвилин бланшуємо їх, після чого зливаємо воду і промиваємо холодною, щоб зупинити процес варіння. Після цього добре проціджуємо.
- Тим часом готуємо маринад. В каструлі зводимо до кипіння воду з оцтом та додаємо спеції: лаврові листки, гірчицю зернами, білий перець горошком.
- Послідовно нагріваємо гриби у банках, додаючи їх шарами. Заливаємо киплячим маринадом і закриваємо банки.
- Для утворення вакууму перевертаємо банки догори дном. Через 10 хвилин можна повернути їх у правильне положення.
- Мариновані білі гриби можна зберігати приблизно 4 тижні в темному та прохолодному місці.
Нагадаємо, кухар Євген Клопотенко поділився рецептом маринованих огірків, яким вирішив здивувати – він пропонує готувати огірки із сіном. Адже сіно надасть страві післясмаку трав та неперевершеного аромату.
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