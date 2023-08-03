Как правильно закрыть белые грибы на зиму: простой рецепт

Сохранение белых грибов на зиму может стать прекрасной возможностью насладиться их вкусом в сезоне отдыха. Одним из способов консервирования является маринование, и мы предлагаем интересный рецепт маринованных белых грибов.

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Рецепт маринованных белых грибов на зиму опубликовало издание Eat smarter. Время приготовления блюда на 2 порции – 2 часа.

Ингредиенты:

1 кг белых грибов;

250 г воды;

500 г уксуса;

3 столовые ложки сахара;

1 чайная ложка соли;

2 лавровых листа;

горчица зернами (1 столовая ложка);

белый перец горошком.

Приготовление:

Начинаем с подготовки банок для консервирования, промываем их горячей водой. Затем очищаем грибы. Мелкие грибы оставляем целыми, а большие разрезаем пополам. В широкой кастрюле доводим воду до кипения и добавляем грибы. В течение 2-4 минут бланшируем их, после чего сливаем воду и промываем холодной, чтобы остановить процесс варки. После этого хорошо процеживаем. Тем временем готовим маринад. В кастрюле сводим до кипения воду с уксусом и добавляем специи: листья лавровые, горчицу зернами, белый перец горошком. Последовательно нагреваем грибы в банках, добавляя их слоями. Заливаем кипящим маринадом и закрываем банки. Для образования вакуума переворачиваем банки вверх дном. Через 10 минут можно вернуть его в правильное положение. Маринованные белые грибы можно хранить около 4 недель в темном и прохладном месте.

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