Как правильно закрыть белые грибы на зиму: простой рецепт
Сохранение белых грибов на зиму может стать прекрасной возможностью насладиться их вкусом в сезоне отдыха. Одним из способов консервирования является маринование, и мы предлагаем интересный рецепт маринованных белых грибов.
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Рецепт маринованных белых грибов на зиму опубликовало издание Eat smarter. Время приготовления блюда на 2 порции – 2 часа.
Ингредиенты:
- 1 кг белых грибов;
- 250 г воды;
- 500 г уксуса;
- 3 столовые ложки сахара;
- 1 чайная ложка соли;
- 2 лавровых листа;
- горчица зернами (1 столовая ложка);
- белый перец горошком.
Приготовление:
- Начинаем с подготовки банок для консервирования, промываем их горячей водой.
- Затем очищаем грибы. Мелкие грибы оставляем целыми, а большие разрезаем пополам.
- В широкой кастрюле доводим воду до кипения и добавляем грибы. В течение 2-4 минут бланшируем их, после чего сливаем воду и промываем холодной, чтобы остановить процесс варки. После этого хорошо процеживаем.
- Тем временем готовим маринад. В кастрюле сводим до кипения воду с уксусом и добавляем специи: листья лавровые, горчицу зернами, белый перец горошком.
- Последовательно нагреваем грибы в банках, добавляя их слоями. Заливаем кипящим маринадом и закрываем банки.
- Для образования вакуума переворачиваем банки вверх дном. Через 10 минут можно вернуть его в правильное положение.
- Маринованные белые грибы можно хранить около 4 недель в темном и прохладном месте.
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