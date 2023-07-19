Як відмити руки після чищення грибів: поради від домогосподарок

Після збирання грибів варто їх почистити. Це довгий процес, який залишає багато бруду та нальоту на руках, який не так легко відмити. Ми розповімо вам, як швидко відмити руки після грибів.

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Як відмити руки після чищення грибів

Для цього візьміть 250 мл оцту змішайте з 1 л теплої води і потримайте кілька хвилин. Завдяки тому, що оцет вступить в реакцію з ферментами грибного соку ваша шкіра почне світлішати. Після процедури добре вимийте руки з милом.

Замість оцту можна взяти лимонний сік чи лимонну кислоту. Опустіть руки в лимонний сік і потримайте 2-3 хвилини, потім вимийте їх із милом. Лимонну кислоту розчиніть у літрі теплої води, опустіть руки та після цього помийте з милом.

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