Як відмити сковорідку за допомогою господарського мила: неочікуваний лайфхак

Навіть у суперхазяйок, які пишаються кришталевою чистотою та зразковим порядком у своїх квартирах, можуть трапитися неприємності: відвернулися на хвилину, замоталися – і ось вже їжа пересмажилася і прилипла до сковорідки. Ця неприємна ситуація може спричинити непередбачені труднощі при приготуванні їжі.

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Якщо це сталося із вами, не панікуйте. Незалежно від того, чи користуєтеся ви старою сковорідкою з часів студентства, чи вам належить найдорожча сковорідка з антипригарним покриттям, проблему можна вирішити досить просто, пишуть Патріоти України.

Ось декілька кроків, які допоможуть вам відмити сковорідку, яка пригоріла:

Якщо у вас є сковорода з нержавіючої сталі або емалі, поставте її на плиту і увімкніть вогонь. Почекайте, поки сковорода розігріється досить сильно, так щоб крапля води, яку ви капнете на неї, прошипіла. Потім налийте в сковорідку чашку води і залиште її трохи підгоріти. Додайте трохи господарського мила до гарячої води у сковорідці. За допомогою дерев'яної ложки або силіконової лопатки почніть зішкрібати обгорілі ділянки, поки вода розпушить їх.

Якщо вам не має господарського мила під рукою, харчова сода також допоможе вирішити проблему. Ви можете застосувати її так само, як і мило. З цими простими кроками ваша сковорідка стане чистою і готовою до наступного приготування смачних страв.

Нагадаємо, ми вже писали, що робити, щоби до сковороди нічого не прилипало.

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