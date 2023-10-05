Как отмыть сковороду с помощью хозяйственного мыла: неожиданный лайфхак

Даже у суперхозяек, гордящихся кристальной чистотой и образцовым порядком в своих квартирах, могут случиться неприятности: отвернулись на минуту, замотались – и вот уже еда пережарилась и прилипла к сковородке. Эта неприятная ситуация может повлечь за собой непредвиденные трудности при приготовлении пищи.

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Если это произошло с вами, не паникуйте. Независимо от того, пользуетесь ли вы старой сковородкой со времен студенчества или вам принадлежит самая дорогая сковорода с антипригарным покрытием, проблему можно решить достаточно просто, пишут Патриоты Украины.

Вот несколько шагов, которые помогут вам отмыть пригоревшую сковороду:

Если у вас есть сковорода из нержавейки или эмали, поставьте ее на плиту и включите огонь. Подождите, пока сковорода разогреется достаточно сильно, так чтобы капля воды, которую вы капнете на нее, прошипела. Затем налейте в сковородку чашку воды и оставьте ее немного подгореть. Добавьте немного хозяйственного мыла к горячей воде в сковороде. С помощью деревянной ложки или силиконовой лопатки начните соскребать обгоревшие участки, пока вода разрыхнет их.

Если у вас нет хозяйственного мыла под рукой, пищевая сода также поможет решить проблему. Вы можете применить его так же, как и мыло. С этими простыми шагами ваша сковорода станет чистой и готовой к последующему приготовлению вкусных блюд.

Напомним, мы уже писали, что делать, чтобы к сковороде ничего не прилипало.

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