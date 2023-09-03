Як відростити довге волосся з допомогою розмарину

Розмаринова вода допоможе отримати здорове волосся, насичене вітамінами та мінералами. Так ви стимулюєте кровообіг та покращите стан волосяних фолікул.

Видання Sante Plus запропонувало спосіб, як використовувати такий засіб для прискорення росту волосся. Вам потрібно мінімум інгредієнтів:

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1. Змішайте 250 мл розмаринової води з 250 мл нейтрального шампуню (переважно органічного або натурального).

2. Все добре перемішайте та використовуйте лосьйон як звичайний шампунь.

3. Ви можете додати столову ложку лавандової олії у свій шампунь. Останнє зробить ваше волосся ще м'якшим і буде дуже приємно пахнути. Крім того, лаванда посилює оздоровлюючу дію розмарину.

Нагадаємо, щоб дбати про свою шкіру, не обов'язково витрачати чимало грошей на покупку дорогої косметики. Зверніться до альтернативних способів, які здатні твори чудеса, зокрема рису.

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