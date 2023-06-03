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Як відремонтувати підошву взуття, що тріснула: лайфхак з содою

Ігор Романько

Як склеїти підошву взуття, що тріснула

Якщо ваша улюблена пара взуття раптово розірвалася або тріснула підошва, ви, ймовірно, вже готуєтесь купити нову пару. Але завдяки одному звичайному побутовому засобу, який доступний у кожній кухні, ви зможете не тільки позбутися неприємного запаху у холодильнику, усунути конденсат на вікнах та позбавитися плісняви, але й врятувати ваше взуття.

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Звичайно, вам також знадобиться суперклей. Я хотів би поділитися простим життєвим лайфхаком, який дозволить вам самостійно відремонтувати тріснуту підошву за допомогою цих двох компонентів.

Ось як виправити тріснуту підошву взуття з використанням соди:

  1. Переконайтеся, що ваше взуття повністю сухе;
  2. Протріть місце, де потрібно склеїти, рідиною для зняття лаку або будь-яким іншим знежирювачем;
  3. Після того, як підошва висохне, посипте місце з'єднання содою, а потім нанесіть суперклей і добре притисніть;
  4. Утримуйте місце склеювання кілька хвилин, щоб все добре закріпилося;
  5. Такого ремонту повинно вистачити, щоб ви змогли носити взуття ще 3-4 місяці. Однак, слід зазначити, що в дощову погоду краще обрати інше взуття.

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