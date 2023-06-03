Як відремонтувати підошву взуття, що тріснула: лайфхак з содою

Якщо ваша улюблена пара взуття раптово розірвалася або тріснула підошва, ви, ймовірно, вже готуєтесь купити нову пару. Але завдяки одному звичайному побутовому засобу, який доступний у кожній кухні, ви зможете не тільки позбутися неприємного запаху у холодильнику, усунути конденсат на вікнах та позбавитися плісняви, але й врятувати ваше взуття.

Читайте також: Чому не можна сушити біле взуття на сонці

Звичайно, вам також знадобиться суперклей. Я хотів би поділитися простим життєвим лайфхаком, який дозволить вам самостійно відремонтувати тріснуту підошву за допомогою цих двох компонентів.

Ось як виправити тріснуту підошву взуття з використанням соди:

Переконайтеся, що ваше взуття повністю сухе; Протріть місце, де потрібно склеїти, рідиною для зняття лаку або будь-яким іншим знежирювачем; Після того, як підошва висохне, посипте місце з'єднання содою, а потім нанесіть суперклей і добре притисніть; Утримуйте місце склеювання кілька хвилин, щоб все добре закріпилося; Такого ремонту повинно вистачити, щоб ви змогли носити взуття ще 3-4 місяці. Однак, слід зазначити, що в дощову погоду краще обрати інше взуття.

Нагадаємо, ми вже писали, що робити, коли ламаються підбори.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!