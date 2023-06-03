Как отремонтировать треснувшую подошву обуви: лайфхак с содой

Если ваша любимая пара обуви внезапно разорвалась или треснула подошва, вы, вероятно, уже готовитесь купить новую пару. Но благодаря одному обычному бытовому средству, которое доступно в каждой кухне, вы сможете не только избавиться от неприятного запаха в холодильнике, устранить конденсат на окнах и избавиться от плесени, но и спасти вашу обувь.

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Конечно, вам тоже понадобится суперклей. Я хотел бы поделиться простым жизненным лайфхаком, который позволит вам самостоятельно отремонтировать треснувшую подошву с помощью этих двух компонентов.

Вот как исправить треснувшую подошву обуви с использованием соды:

Убедитесь, что ваша обувь полностью сухая; Протрите место, где нужно склеить, жидкостью для снятия лака или любым другим обезжиривателем; После того как подошва высохнет, посыпьте место соединения содой, а затем нанесите суперклей и хорошо прижмите; Удерживайте место склеивания несколько минут, чтобы все хорошо закрепилось; Такого ремонта должно хватить, чтобы вы смогли носить обувь еще 3-4 месяца. Однако следует отметить, что в дождливую погоду лучше выбрать другую обувь.

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