Як оздоровити та розпушити грунт: городники дали дієву пораду

Досвідчені городники знають, що після збору врожаю потрібно належним чином підготувати ґрунт до нового сезону, щоб майбутні плоди були ще смачнішими та соковитішими. Для цього важливо не просто перекопати та підживити землю, але також посіяти рослини-сидерати.

Про це пише Радіотрек.

Існує близько 80 видів фацелії, але як сидерат висівають в основному пижмолисту, оскільки вона є ідеальним попередником для всіх рослин.

Фацелія виконує наступні корисні функції:

Збагачує ґрунт поживними речовинами. Покращує структуру ґрунту. Зменшує кислотність ґрунту. Бореться з бур'янами та шкідниками. Зменшує ризик захворювань рослин.

Фацелія швидко росте та надає зелену масу. Цей процес зазвичай триває близько 40-45 днів.

Рослину слід вирізати перед початком цвітіння. Після швидкого розкладання в орному шарі, ґрунт отримує значну кількість поживних речовин, мінералів і мікроелементів, зокрема азоту та калію.

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Крім того, фацелія поліпшує структуру ґрунту. Протягом росту культури та розкладання кореневих залишків земля стає більш розслабленою, поліпшується повітропроникність та водопоглинання ґрунту.

Нагадаємо, ми вже писали, що посадити після збору картоплі, щоб грунт відновився.

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