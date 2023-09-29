Как оздоровить и разрыхлить почву: огородники дали действенный совет

Опытные огородники знают, что после сбора урожая нужно должным образом подготовить почву к новому сезону, чтобы будущие плоды были еще вкуснее и сочнее. Для этого важно не просто перекопать и подкормить землю, но также посеять растения-сидераты.

Об этом пишет Радиотрек.

Существует около 80 видов фацелии, но как сидерат высевают в основном пижмолистом, поскольку она является идеальным предшественником для всех растений.

Фацелия выполняет следующие полезные функции:

Обогащает почву питательными веществами. Улучшает структуру почвы. Уменьшает кислотность почвы. Сражается с сорняками и вредителями. Уменьшает риск заболеваний растений.

Фацелия быстро растет и придает зеленую массу. Этот процесс обычно длится около 40-45 дней.

Растение следует вырезать перед началом цветения. После быстрого разложения в пахотном слое почва получает значительное количество питательных веществ, минералов и микроэлементов, в частности азота и калия.

Читайте также: 5 советов, как ухаживать за растениями в ваше отсутствие

Кроме того, фацелия улучшает структуру почвы. В течение роста культуры и разложения корневых остатков земля становится более расслабленной, улучшается воздухопроницаемость и водопоглощение почвы.

Напомним, мы уже писали, что посадить после сбора картофеля, чтобы почва восстановилась.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!