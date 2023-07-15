Что лучше посадить на огороде после уборки картофеля, чтобы почва восстановилась
В скором времени украинские огородники начнут собирать картофель, но уже сейчас стоит подумать о том, как восстановить свойства почвы после сбора корнеплодов.
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Одним из вариантов есть посадка сидератов на месте картофельной грядки после сбора урожая. К примеру, горох, чечевица и фасоль являются идеальными культурами для посева в августе-сентябре.
Эти бобовые растения обогащают почву, делают ее питательным, воздухопроницаемым и насыщенным азотом.
Также хорошо влияют на почву горчица, фацелия и рапс. Однако рапс не рекомендуется сажать на сильно увлажненных участках, потому что он не хорошо растет в таких условиях.
Если оставить растения на огороде до весны, это поможет предотвратить глубокое промерзание почвы и защитить его от эрозии.
Посадка сидератов после сбора картофеля является эффективным способом восстановления питательных веществ в почве и сохранения качественных характеристик.
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