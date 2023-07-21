Як подати спрощену заяву на субсидію: відео-інструкція

Пенсійний фонд України оголосив про запуск експериментального проєкту, який дозволяє мешканцям України подавати заявки на субсидію на комунальні послуги у спрощеному та зручному онлайн форматі.

Для отримання житлової субсидії необхідно враховувати, що витрати на комунальні послуги повинні перевищувати 15% сукупного доходу сімейного бюджету.

Читайте також: Чи зміняться норми для отримання житлової субсидії до кінця війни

Список документів, які потрібно надати для призначення субсидії, наступний:

Заява; Декларація про доходи; Довідка про реструктуризацію заборгованості (у випадку наявності боргу); Договір про оренду (якщо субсидія стосується орендованого житла); Паспортні дані.

Щоб скористатися спрощеною процедурою подання заяви на субсидію онлайн, слід дотриматися таких кроків:

Відео дня

Авторизуйтесь на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду, використовуючи електронний кваліфікований підпис (КЕП); У вашому особистому кабінеті виберіть розділ "Комунікації з ПФУ" і оберіть пункт "Заява на житлову субсидію або пільгу", натисніть "Продовжити"; Виберіть опцію "Заява про призначення та надання житлової субсидії за експериментальним проєктом"; Заповніть онлайн-форму, надаючи особисту інформацію, паспортні дані, адресу та інформацію про інших учасників заяви, а також банківські реквізити; У разі проживання у орендованій квартирі, додайте сканований договір оренди, натиснувши кнопку "Додати файл"; Після заповнення форми, натисніть кнопку "Сформувати заяву"; Перевірте правильність введених даних, виправте помилки, якщо вони є, та натисніть "Підписати та відправити до ПФУ".

Після цього вашу заяву перевірить система на коректність наданих даних. Щоб дізнатися про призначення субсидії, перейдіть у розділ "Мої звернення" і оберіть опцію "Статус звернення".

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!