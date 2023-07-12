ukr
русский
Суспільство

Як зміняться норми для отримання житлової субсидії до кінця війни

Ігор Романько

Норми видатків на комуналку для отримання субсидії не зміняться до кінця війни

Під час карантину, пов'язаного з COVID-19, були запроваджені певні норми, які вже не діють після закінчення карантину. Однак, є певні сфери, в яких ці норми продовжують діяти.

Читайте також: Рішення про призначення субсидії тепер дізнатись легше

Наприклад, українці все ще можуть отримувати житлову субсидію, якщо їх витрати на комунальні послуги перевищують 15% від загального доходу сім'ї. Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів №651, цей норматив залишається незмінним до кінця дії воєнного стану і ще одного місяця після його закінчення або скасування, повідомляє "Соціальна інформаційна платформа".

Раніше планувалося, що після закінчення карантину через пандемію коронавірусу цей показник зросте до 20%.

За словами Олени Охріменко, директорки департаменту пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг Пенсійного фонду України, до початку карантину обов'язковий платіж за комунальні послуги становив 20% від середнього доходу сім'ї, але з початком карантину цей показник було знижено до 15%. Відповідно, з плануванням серпня він знову мав бути переглянутий і підвищений до 20%.

Охріменко зазначила, що якби не було прийнято рішення про залишення норми на рівні 15%, розмір субсидії для деяких громадян зменшився б або зовсім був би скасований.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!

Суспільство