Как изменятся нормы для получения жилищной субсидии до конца войны

Во время карантина, связанного с COVID-19, были введены определенные нормы, которые уже не действуют по окончании карантина. Однако есть определенные сферы, в которых эти нормы продолжают действовать.

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К примеру, украинцы все еще могут получать жилищную субсидию, если их расходы на коммунальные услуги превышают 15% от общего дохода семьи. Согласно распоряжению Кабинета Министров №651, этот норматив остается неизменным до конца действия военного положения и еще один месяц после его окончания или отмены, сообщает "Социальная информационная платформа".

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Ранее планировалось, что по окончании карантина из-за пандемии коронавируса этот показатель вырастет до 20%.

По словам Елены Охрименко, директора департамента пенсионного обеспечения, страховых выплат, социальных услуг, жилищных субсидий и льгот Пенсионного фонда Украины, к началу карантина обязательный платеж за коммунальные услуги составлял 20% от среднего дохода семьи, но с началом карантина этот показатель было снижено до 15%. Соответственно, с планированием августа он снова должен быть пересмотрен и повышен до 20%.

Охрименко отметила, что если бы не было принято решение об уходе от нормы на уровне 15%, размер субсидии для некоторых граждан уменьшился бы или вовсе был бы отменен.

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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