Рішення про призначення субсидії тепер дізнатись легше: новий механізм ПФУ

Можливість перегляду повідомлень про призначення, непризначення або відмову в призначенні житлових субсидій була введена Пенсійним фондом України.

Згідно з пресслужбою ПФУ, особа, якій призначено субсидію, може ознайомитися з рішенням в особистому кабінеті на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

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Щоб переглянути інформацію про призначену житлову субсидію, потрібно увійти до особистого кабінету, авторизувавшись за допомогою електронного підпису (КЕП) або "Дії".

У лівому меню необхідно вибрати розділ "Мої повідомлення", де буде доступне рішення про надання житлової субсидії.

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10 червня 2023 року була оголошена інформація про спрощений механізм отримання субсидій в Україні. Міністерство соціальної політики розробляє цей механізм для отримання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.

15 червня 2023 року Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка передбачає спрощений процес звернення громадян за житловою субсидією в рамках експериментального проєкту. Це дозволить швидше прийняти рішення щодо призначення субсидії.

Міністерство соціальної політики зазначає, що спрощений механізм звернення за житловою субсидією звільнить громадян від необхідності збирати документи і заповнювати декларації для призначення житлово-комунальних субсидій.

Уповноважений член сім'ї зможе подати спрощену заяву, в якій зазначить інформацію про членів домогосподарства, яким має бути призначена субсидія, місце проживання та реквізити рахунку для зарахування субсидій. Пенсійний фонд самостійно здійснюватиме збір і обробку необхідних даних для призначення виплати.

Фізичній особі не потрібно відвідувати офіс Пенсійного фонду для подання спрощеної заяви. Заяву можна подати онлайн через електронний кабінет на веб-порталі Пенсійного фонду України, мобільний додаток ПФУ або портал "Дія".

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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