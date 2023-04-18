Як підготувати насіння кропу для посадки, щоб отримати великий врожай: поради городникам

Насіння духмяного кропу можна висаджувати в землю протягом весняно-літнього сезону. Однак, щоб забезпечити його швидкий ріст та стійку реакцію на перепади погоди, важливо правильно підготувати насіння перед посадкою в ґрунт.

Читайте також: Як удобрювати редиску, щоб вона виросла великою та солодкою: 3 способи

Насіння кропу містить велику кількість ефірних олій, тому воно може проростати досить повільно. Однак, процес можна прискорити за допомогою спеціальної обробки. Для цього знадобиться шматок натуральної тканини, доступ до гарячої води та поліетиленовий пакет.

Спочатку візьміть шматок тканини та покладіть на нього насіння кропу. Міцно зав'яжіть тканину, щоб насіння не розсипалося, та опустіть у гарячу воду. Залиште тканину з насінням у воді на три доби, і, якщо можливо, змінюйте воду на гарячу кілька разів.

Відео дня

Після цього розкладіть набрякле насіння на вологу тканину та накрийте поліетиленовим пакетом. Залиште його таким чином на чотири доби. Після цього, коли в насінні з'являться паростки, їх треба трохи підсушити та висадити в ґрунт.

Варто пам'ятати, що насіння кропу слід садити купками в заздалегідь підготовлені ямки, а також ретельно поливати після того, як присипали його землею. З правильно підготовленим насінням та доглядом відповідно до вимог культури, можна розраховувати на великий врожай смачного та ароматного кропу.

Раніше ми писали про те, з якими рослинами не можна садити кріп.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!