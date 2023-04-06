Небажані сусіди: поряд з якими рослинами не можна садити кріп і чому

Культура кропу є невибагливою і може бути вирощена на прибудинковій ділянці або в саду. Проте, для досягнення максимального врожаю необхідно дотримуватися правил сусідства рослин.

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Існують культури, з якими кріп не вживається. Наприклад, не рекомендується саджати кріп поруч з морквою, оскільки вони взаємно уповільнюють розвиток один одного, кріп може заразитися морквяною мухою, а також не можна садити поруч з крес-салатом та базиліком, оскільки вони відбирають корисні речовини один в одного, що може негативно позначитися на врожайності.

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Щодо кропу та петрушки, думки розходяться, але більшість досвідчених садівників не рекомендують садити їх разом, оскільки ці рослини вимагають абсолютно різного догляду та можуть конкурувати за поживні речовини, що негативно вплине на якість тієї та іншої зелені.

Огірки, помідори та редиска є ідеальними сусідами для кропу, оскільки захищають його від зайвого сонця, покращують смак томатів та сприяють швидшому дозріванню редиски завдяки впливу кропових масел.

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Також необхідно зазначити, що правильне розташування кропу на городі – це дуже важливий фактор для досягнення високої врожайності.

Для досягнення максимального врожаю кропу також важливо дотримуватися оптимальної густоти посадки. Занадто густа посадка може призвести до конкуренції за поживні речовини та воду, що негативно позначиться на розвитку рослин та врожайності. З іншого боку, занадто рідка посадка може призвести до зростання бур’янів та розвитку хвороб.

Також важливо правильно підготувати ґрунт перед посадкою кропу. Кріп найкраще росте на легкому та добре дренованому ґрунті з нейтральною або слабо кислою реакцією. Для полегшення ґрунту та підвищення його родючості можна внести компост або перегній.

Нарешті, слід звернути увагу на полив кропу. Кріп потребує регулярного поливу, особливо в період засухи, але не переносить залишку вологи в ґрунті, що може сприяти розвитку хвороб та гнилі. Оптимальний режим поливу кропу – забезпечення рівномірного волого ґрунту та запобігання застою води.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про секрет дачників, як підготувати полуницю один раз навесні, щоб потім збирати великі ягоди весь сезон. Полуницю можна виростити просто навіть на підвіконні. Проте врожай залежить від правильного обраного сорту.

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