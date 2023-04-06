Нежелательные соседи: рядом с какими растениями нельзя сажать укроп и почему

Культура укропа неприхотлива и может быть выращена на придомовом участке или в саду. Однако для достижения максимального урожая необходимо соблюдать правила соседства растений.

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Есть культуры, с которыми укроп не используется. Например, не рекомендуется сажать укроп рядом с морковью, поскольку они взаимно замедляют развитие друг друга, укроп может заразиться морковной мухой, а также нельзя сажать рядом с кресс-салатом и базиликом, поскольку они отбирают полезные вещества друг у друга, что может отрицательно сказаться. на урожайности.

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Относительно укропа и петрушки, мнения расходятся, но большинство опытных садоводов не рекомендуют сажать их вместе, поскольку эти растения требуют совершенно разного ухода и могут конкурировать за питательные вещества, что окажет негативное влияние на качество той и другой зелени.

Огурцы, помидоры и редис являются идеальными соседями для укропа, поскольку защищают его от лишнего солнца, улучшают вкус томатов и способствуют более быстрому созреванию редис благодаря воздействию укропных масел.

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Также необходимо отметить, что правильное расположение укропа на огороде – очень важный фактор для достижения высокой урожайности.

Для достижения максимального урожая укропа также важно соблюдать оптимальную плотность посадки. Слишком густая посадка может привести к конкуренции за питательные вещества и воду, что отрицательно скажется на развитии растений и урожайности. Кроме того, слишком редкая посадка может привести к росту сорняков и развитию болезней.

Также важно правильно подготовить почву перед посадкой укропа. Укроп лучше всего растет на легкой и хорошо дренированной почве с нейтральной или слабо кислой реакцией. Для облегчения почвы и повышения ее плодородия можно внести компост или перегной.

Наконец следует обратить внимание на полив укропа. Укроп требует регулярного полива, особенно в период засухи, но не переносит остаток влаги в почве, что может способствовать развитию болезней и гнили. Оптимальный режим полива укропа – обеспечение равномерной влажной почвы и предотвращение застоя воды.

Напомним, ранее мы рассказывали о секрете дачников, как подготовить клубнику однажды весной, чтобы потом собирать крупные ягоды весь сезон. Клубнику можно вырастить просто даже на подоконнике. Однако урожай зависит от правильного выбранного сорта.

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