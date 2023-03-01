Как удобрять редиску, чтобы она выросла большой и сладкой: 3 способа

Если почва под редис не была подготовлена осенью, а вы хотите получить богатый урожай плодов большого размера, то вам поможет простая схема весенних подкормок. Редис сеют рано, пока земля еще не просохла, поэтому внесение удобрений с перекапыванием исключено.

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Чем и как удобрять редис

Главное, что нужно редису и многим другим растениям – это азот и калий.

Много азота содержится в курином помете. Сырье нужно залить водой в соотношении 1:3 и дать настояться 3 дня. Если удобрение готово на поверхности не должно быть пузырьков. Подкормка получается концентрированной, поэтому ее следует разбавить водой в соотношении 1:10;

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Возьмите 10 г сухих дрожжей и 100 г сахара . Залейте их 10 л теплой воды и дайте настояться 3 часа. Готовую закваску нужно разбавить водой в соотношении 1:5;

и 100 г . Залейте их 10 л теплой воды и дайте настояться 3 часа. Готовую закваску нужно разбавить водой в соотношении 1:5; Возьмите пепел, но не древесный, а от сжигания травы, листьев плодовых деревьев или картофельной ботвы, ведь такой пепел содержит больше калия. На 10 л воды нужно 300–350 г сырья. Удобрение должно настояться сутки, а затем им нужно полить растения под корень.

Напомним, ранее мы рассказывали о секрете дачников, как подготовить клубнику однажды весной, чтобы потом собирать крупные ягоды весь сезон. Клубнику можно вырастить просто даже на подоконнике. Однако урожай зависит от правильного выбранного сорта.

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