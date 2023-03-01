Як удобрювати редиску, щоб вона виросла великою та солодкою: 3 способи

Якщо ґрунт під редиску не був підготовлений восени, а ви хочете отримати багатий врожай плодів великого розміру, то вам допоможе проста схема весняних підживлень. Редиску сіють рано, поки земля ще не просохла, тому внесення добрив з перекопуванням виключено.

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Чим та як удобрювати редис

Головне, що потрібно редису та багатьом іншим рослинам – це азот та калій.

Багато азоту міститься в курячому посліді. Сировину треба залити водою у співвідношенні 1:3 і дати настоятись 3 дні. Якщо добриво готове на поверхні не має бути бульбашок. Підживлення виходить концентрованим, тому його слід розбавити водою у співвідношенні 1:10;

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Візьміть 10 грамів сухих дріжджів та 100 грамів цукру . Залийте їх 10 літрами теплої води і дайте настоятись 3 години. Готову закваску треба розбавити водою у співвідношенні 1:5;

та 100 грамів . Залийте їх 10 літрами теплої води і дайте настоятись 3 години. Готову закваску треба розбавити водою у співвідношенні 1:5; Візьміть попіл, але не деревний, а від спалювання трави, листя плодових дерев чи картопляного бадилля, адже такий попіл містить більше калію. На 10 л води потрібно 300–350 грамів сировини. Добриво має настоятись добу, а потім ним треба полити рослини під корінь.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про секрет дачників, як підготувати полуницю один раз навесні, щоб потім збирати великі ягоди весь сезон. Полуницю можна виростити просто навіть на підвіконні. Проте врожай залежить від правильного обраного сорту.

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