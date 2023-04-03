Как вырастить здоровые и сильные кусты малины: весенние советы для огородников

Чтобы малина хорошо родила летом, нужно уже весной заняться уходом за ее кустами. Если вы начинающий огородник и точно не знаете, как ухаживать за кустами малины весной, предлагаем несколько простых советов от опытных садоводов. Малина является неприхотливым растением, однако требует соблюдения ухода, чтобы его ягоды быть крупными, а урожай большим. Подрезки она нуждается весной, а именно – в конце марта в начале апреля.

Готовя кусты к лету, нужно сначала очистить место, где он растет от сухой травы и прошлогодних листьев (все органические остатки). В такой среде могут жить вредители, вредящие малине. К тому же открытая почва скорее начнет прогреваться. А это стимулирует растения к ранней вегетации.

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Обрезка малины весной

Обычно весной проводят санитарную и формирующую обрезку малины, чтобы малинник не превратится в непроходимые заросли с густыми листьями и небольшим количеством мелких ягод.

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Например, ремонтантную малину вырезают под корень осенью после окончания плодоношения. И весной она в обрезках не нуждается.

Другую малину готовить надо так: в первую очередь – удалить все поврежденные, сухие, вымерзшие, больные, слабые побеги и побеги, у которых выявлены признаки заражения. Далее формируют посадки. Если малина была посажена кустовым способом, оставляют на одном кусте 8-10 побегов. В это число входят двухлетние и однолетние побеги. При ленточной посадке малины на погонный метр оставляют 10-15 побегов. Остальные поросшие удаляют.

"У побегов малины, которые должны рождать в этом сезоне и достигшие высоты 1,2-1,5 м, обрезают верхушки на 10-15 см. Эта операция замедляет вертикальное развитие куста, способствует увеличению количества плодовых веточек на побегах, заставляет растение перенаправить питательные вещества" .до будущих бутонов и ягод. Подмерзшие верхушки кустов обрезают до первой живой почки", - сообщает сайт "Все Росте". https://vseroste.com.ua/ru/blog/vesnianii-dogliad-za-malinoiu-obrizka-obrobka-poliv

Отмечается, что профилактическая обработка малины от вредителей и болезней важна потому, что вылечить заболевание и бороться с вредителями всегда труднее, чем предотвратить их появление. Обработку от зимующих инфекций проводят по голым стволам, до распускания листьев. Можно использовать медные препараты, а также химикаты.

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Подкормка малины весной

В начале вегетации кустам малины необходим азот и удобрение органикой. Перед цветением, когда появились бутоны, малине необходим азот и калий – ягоды будут большие и сочные.

Полив ранней весной выполняют, только если зима была малоснежной и почва не наполнена влагой. Вообще малина любит нечастый, но обильный полив.

Мульчирование позволяет сохранять влагу и рыхлость почвы в малиннике, препятствует прорастанию сорняков. Целесообразно использовать разные органические материалы.

Предлагаем узнать основные советы огородников по уходу за малиной.

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