Як підготуватись до виходу на пенсію та що для цього потрібно

Оформлення пенсії - важливий етап у житті кожної людини, який потребує ретельної підготовки та розуміння основних вимог. Розглянемо ключові моменти цього процесу.

Законодавство надає громадянам тримісячний термін для оформлення пенсії. При поданні документів у цей термін виплати нараховуються з дня досягнення пенсійного віку. Проте існує стратегічний підхід: подання заяви після нового року може бути вигіднішим, оскільки дозволяє врахувати середню зарплату за останні три роки, що потенційно збільшить розмір пенсії. Про це пише 24 tv.ua.

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Вимоги до страхового стажу у 2024 році

Держава встановила диференційовані вимоги до страхового стажу:

- Для виходу на пенсію у 60 років необхідно мати 31 рік стажу

- При досягненні 63 років достатньо 21 року стажу

- У 65 років мінімальний необхідний стаж становить 15 років

Важливо врахувати, що у 2025 році очікуються зміни вимог для категорій 60 та 63 роки, тоді як для 65-річних умови залишаться незмінними.

Середній розмір пенсійних виплат демонструє позитивну динаміку - з останнім підвищенням на 8,7% середня пенсія сягнула 5 851,86 гривні.

Нагадаємо, ми вже писали, яка категорія пенсіонерів має право на додаткову виплату до пенсії восени та що для цього потрібно.

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