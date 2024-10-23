Как подготовиться к выходу на пенсию и что для этого нужно

Оформление пенсии – важный этап в жизни каждого человека, нуждающийся в тщательной подготовке и понимании основных требований. Рассмотрим ключевые моменты этого процесса.

Законодательство предоставляет гражданам трехмесячный срок оформления пенсии. При подаче документов в этот срок выплаты начисляются со дня достижения пенсионного возраста. Однако существует стратегический подход: подача заявления после нового года может быть более выгодной, поскольку позволяет учесть среднюю зарплату за последние три года, что потенциально увеличит размер пенсии. Об этом пишет 24 tv.ua.

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Требования к страховому стажу в 2024 году

Государство установило дифференцированные требования к страховому стажу:

- Для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь 31 год стажа

- при достижении 63 лет достаточно 21 года стажа

- в 65 лет минимальный необходимый стаж составляет 15 лет

Важно учесть, что в 2025 году ожидаются изменения требований для категорий 60 и 63 года, тогда как для 65-летних условия останутся неизменными.

Средний размер пенсионных выплат демонстрирует положительную динамику – с последним повышением на 8,7% средняя пенсия достигла 5 851,86 гривны.

Напомним, мы уже писали, какая категория пенсионеров имеет право на дополнительную выплату к пенсии осенью и что для этого нужно.

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