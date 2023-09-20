Як погладити речі без праски: лайфхаки

Праска – незамінна річ у побуті. Проте іноді нею не можливо скористатися з тих чи інших причин. Що робити в такому випадку?

Аби не йти на захід чи важливу зустріч у пом'ятому та непрезентабельному вигляді, UAportal підготував для вас лайфхаки, які допоможуть розгладити одяг без праски.

1. Парова ванна

Це найпростіший і найдоступніший спосіб. Наберіть у ванну гарячу воду та розвішайте над нею речі, які необхідно розправити. Розтягніть складки руками. Крім цього, невеликі складки можна розпарити за допомогою чайника.

2. Залізний кухоль

Відео дня

Якщо у вас є металевий кухоль, то можете використовувати його як праску. Нагрійте кухоль гарячою водою і проведіть по складках.

Читайте також: Що обрати краще праску чи відпарювач

3. Розжарена лампочка

Якщо потрібно прибрати складки на невеликому або тоненькому одязі, можна використати звичайну лампочку, зокрема настільну. Включи її, почекай і ненадовго обмотайте одяг. Важливо стежети, аби не не спалити його.

4. Спрей для розгладження

Змішайте у рівній пропорції воду, дев'ятивідсотковий столовий оцет та пом'якшувач для білизни. Залийте у пульверизатор і обприскайте одяг.

5. Сядьте на річ

Розклядіть речі на рівній поверхні та сядьте.

Зазначимо, що для того, щоб уникнути складки струсіть одяг після прання та перед розвішуванням білизни. Також ви можете купувати одяг із синтетичними домішками, адже на ньому не будуть утворюватися складки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як прасувати речі вдвічі швидше за допомогою фольги.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!