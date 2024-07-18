Як отримати доплату до Дня незалежності пенсіонеру: подробиці

У серпні, до Дня Незалежності України, пенсіонери та ветерани зможуть отримати додаткові виплати. Для цього їм потрібно подати заяву на отримання разової грошової допомоги до 1 серпня. Про це пише 24 tv.ua.

Хто має право на виплату:

Пенсіонери:

Учасники бойових дій



Інваліди війни



Жертви нацистських переслідувань



Члени сімей загиблих ветеранів війни



Постраждалі учасники Революції Гідності



Колишні неповнолітні в'язні концтаборів

Ветерани війни, які проходять службу, працюють та не є пенсіонерами

Громадяни, які мають право на виплату, але не є пенсіонерами та не проходять службу чи не працюють

Розмір допомоги:

Учасники війни, колишні в'язні концтаборів та гетто, особи, які були примусово вивезені на роботи - 450 гривень;

Члени сімей загиблих ветеранів війни та деяких інших категорій - 650 гривень;

Учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності й колишні неповнолітні в'язні концтаборів - 1 000 гривень;

Особи з інвалідністю внаслідок війни III групи - 2 700 гривень;

Особи з інвалідністю внаслідок війни II групи - 2 900 гривень;

Ті, хто має особливі заслуги перед Батьківщиною, та особи з I групою інвалідності через війну - 3 100 гривень.

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Як отримати виплату:

Пенсіонери:

Допомога буде виплачена разом з пенсією у серпні без додаткового звернення.

Ветерани війни, які проходять службу, працюють та не є пенсіонерами:

Потрібно подати заяву через вебпортал Пенсійного фонду України.

Громадяни, які мають право на виплату, але не є пенсіонерами та не проходять службу чи не працюють:

Потрібно подати заяву до Пенсійного фонду України. Виплата буде проведена за місцем проживання на поточний рахунок у банку.

Раніше UAportal розповідав, що деяким пенсіонерам в Україні не підвищуватимуть виплати.

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