Как получить доплату ко Дню независимости пенсионеру: подробности
В августе ко Дню Независимости Украины пенсионеры и ветераны смогут получить дополнительные выплаты. Для этого им нужно подать заявление на получение разового пособия до 1 августа. Об этом пишет 24 tv.ua.
Кто имеет право на выплату:
- Пенсионеры:
- Участники боевых действий
- Инвалиды войны
- Жертвы нацистских преследований
- Члены семей погибших ветеранов войны
- Пострадавшие участники Революции Достоинства
- Бывшие несовершеннолетние заключенные концлагерей
- Ветераны войны, которые проходят службу, работают и не являются пенсионерами
- Граждане, имеющие право на выплату, но не пенсионеры и не проходящие службу или не работающие
Размер помощи:
- Участники войны, бывшие узники концлагерей и гетто, лица, принудительно вывезенные на работы - 450 гривен;
- Члены семей погибших ветеранов войны и некоторых других категорий – 650 гривен;
- Участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства и бывшие несовершеннолетние заключенные концлагерей – 1 000 гривен;
- Лица с инвалидностью в результате войны III группы – 2 700 гривен;
- Лица с инвалидностью в результате войны II группы – 2 900 гривен;
- Те, кто имеет особые заслуги перед Родиной и лица с I группой инвалидности из-за войны войны - 3 100 гривен.
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Как получить выплату:
Пенсионеры:
- Пособие будет выплачено вместе с пенсией в августе без дополнительного обращения.
Ветераны войны, которые проходят службу, работают и не являются пенсионерами:
- Следует подать заявление через вебпортал Пенсионного фонда Украины.
Граждане, имеющие право на выплату, но не пенсионеры и не проходящие службу или не работающие:
- Следует подать заявление в Пенсионный фонд Украины. Выплата будет произведена по месту жительства на текущий счет в банке.
Ранее UAportal рассказывал, что некоторым пенсионерам в Украине не будут повышать выплаты.
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