Как получить доплату ко Дню независимости пенсионеру: подробности

В августе ко Дню Независимости Украины пенсионеры и ветераны смогут получить дополнительные выплаты. Для этого им нужно подать заявление на получение разового пособия до 1 августа. Об этом пишет 24 tv.ua.

Кто имеет право на выплату:

Пенсионеры:

Участники боевых действий



Инвалиды войны



Жертвы нацистских преследований



Члены семей погибших ветеранов войны



Пострадавшие участники Революции Достоинства



Бывшие несовершеннолетние заключенные концлагерей

Ветераны войны, которые проходят службу, работают и не являются пенсионерами

Граждане, имеющие право на выплату, но не пенсионеры и не проходящие службу или не работающие

Размер помощи:

Участники войны, бывшие узники концлагерей и гетто, лица, принудительно вывезенные на работы - 450 гривен;

Члены семей погибших ветеранов войны и некоторых других категорий – 650 гривен;

Участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства и бывшие несовершеннолетние заключенные концлагерей – 1 000 гривен;

Лица с инвалидностью в результате войны III группы – 2 700 гривен;

Лица с инвалидностью в результате войны II группы – 2 900 гривен;

Те, кто имеет особые заслуги перед Родиной и лица с I группой инвалидности из-за войны войны - 3 100 гривен.

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Как получить выплату:

Пенсионеры:

Пособие будет выплачено вместе с пенсией в августе без дополнительного обращения.

Ветераны войны, которые проходят службу, работают и не являются пенсионерами:

Следует подать заявление через вебпортал Пенсионного фонда Украины.

Граждане, имеющие право на выплату, но не пенсионеры и не проходящие службу или не работающие:

Следует подать заявление в Пенсионный фонд Украины. Выплата будет произведена по месту жительства на текущий счет в банке.

Ранее UAportal рассказывал, что некоторым пенсионерам в Украине не будут повышать выплаты.

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