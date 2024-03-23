Як отримати додатковий пенсійний стаж за декрет

В Україні мами й тати, які йдуть у декретну відпустку, можуть отримати додаткові 3 роки до страхового стажу. Це суттєво, адже потім цей стаж буде враховуватися при виході на пенсію.

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У 2024 році сума допомоги при народженні дитини складає 41 280 грн, і ви можете отримати її частинами. Детальніше про те, як оформити декретну відпустку та отримати додатковий стаж до пенсії, читайте на сторінці Юридичного порадника.

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За який декрет додається стаж?

Відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами: 126 календарних днів, надається лише жінці.

126 календарних днів, надається лише жінці. Відпустка для догляду за дитиною до 3 років: може бути оформлена на маму, тата, бабусю, дідуся або іншого члена сім'ї.

Важливо! Додаткові 3 роки стажу додаються лише за другу відпустку, коли ви офіційно перебуваєте в декреті й отримуєте допомогу на дитину (860 грн/місяць).

Що робити, якщо в декреті інший член сім'ї?

Право на офіційну відпустку й додатковий стаж мають лише працевлаштовані люди.

Неофіційний декрет не дає права на додатковий стаж.

Що робити, якщо жінка не працює?

Відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами: 126 (або 140) календарних днів, вважається тимчасовою непрацездатністю.

126 (або 140) календарних днів, вважається тимчасовою непрацездатністю. Відпустка для догляду за дитиною до 3 років: доступна лише офіційно працевлаштованим особам.

Раніше ми повідомляли, що з 1 квітня 2024 року переглянуть розміри пенсій для працюючих пенсіонерів. Нагадаємо, українці можуть отримати надбавку до пенсії.

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