Как получить дополнительный пенсионный стаж за декрет

В Украине мамы и папы, которые уходят в декретный отпуск, могут получить дополнительные 3 года к страховому стажу. Это существенно, потому что потом этот стаж будет учитываться при выходе на пенсию.

Видео дня

В 2024 году сумма пособия при рождении ребенка составляет 41 280 грн, и вы можете получить его частями. Подробнее о том, как оформить декретный отпуск и получить дополнительный стаж к пенсии, читайте на странице Юридического советчика.

Читайте также: Какие пенсионные выплаты выросли вместе с увеличением прожиточного минимума в 2024 году

За какой декрет добавляется стаж?

Отпуск по беременности и родам: 126 календарных дней, предоставляется только женщине.

126 календарных дней, предоставляется только женщине. Отпуск по уходу за ребенком до 3 лет: может быть оформлен на маму, папу, бабушку, дедушку или другого члена семьи.

Важно! Дополнительные 3 года стажа добавляются только за второй отпуск, когда вы официально находитесь в декрете и получаете пособие на ребенка (860 грн/месяц).

Что делать если в декрете другой член семьи?

Право на официальный отпуск и дополнительный стаж имеют только трудоустроенные люди.

Неофициальный декрет не дает права на дополнительный стаж.

Что делать, если женщина не работает?

Отпуск по беременности и родам: 126 (или 140) календарных дней, считается временной нетрудоспособностью.

126 (или 140) календарных дней, считается временной нетрудоспособностью. Отпуск по уходу за ребенком до 3 лет: доступен только официально трудоустроенным лицам.

Ранее мы сообщали, что с 1 апреля 2024 года будут пересмотрены размеры пенсий для работающих пенсионеров. Напомним, украинцы могут получить прибавку к пенсии.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!