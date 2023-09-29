Як помити вікна до блиску за допомогою чаю: неочікуваний лайфхак

Для тих, хто постійно займається підтримкою чистоти у своєму будинку, відомо, що вікна після дощу потребують особливої уваги. Щоб позбутися від плям і бруду, що накопичується на склі, зазвичай потрібно мити їх досить часто.

Однак існує хитрість, яка дозволяє забути про це щоденне завдання і зберегти вікна чистими та блискучими, якою поділились у виданні "Телеграф".

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Ця методика вимагає лише одного компонента, який маємо під рукою – чаю. Відмивати скло можна звичайним завареним чаєм, уникнувши використання спеціалізованих магазинних засобів, які часто залишають на поверхні тонкий липкий шар.

Для приготування чайного засобу вам знадобиться дуже міцна заварка. Щоб її приготувати, використовуйте 4 пакетики чаю на одну склянку води.

Поки чай заварюється і остигає, варто підготувати вікна, очистивши їх від пилу за допомогою м'якої ганчірки, змоченої в чистій воді. Потім просто протріть скло заваркою, оберігаючи пластикові рами. Цей простий чайний розчин ефективно очистить ваші вікна і забезпечить їх блискучим виглядом на тривалий час.

Якщо під час процесу миття вікон заварка потрапила на пластик або якщо потрібно видалити жовтизну з пластикових рам, можна використовувати розчин, приготований на основі таблетки для посудомийної машини. Для цього розчиніть миючу пігулку в 800 мл теплої води, нанесіть отриманий розчин на віконні рами за допомогою пульверизатора, залиште на 20-30 хвилин, а потім ретельно змийте чистою водою та обов'язково витріть сухо.

Нагадаємо, що у мережі показали легкий спосіб очищення меблів, використовуючи звичайні предмети, які є в кожного під рукою.

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