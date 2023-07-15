Чому після миття вікон залишаються розводи: пояснення експерта та ефективний мийний засіб

Миття вікон влітку є важливою задачею, оскільки швидко накопичується пил та бруд на скляних поверхнях. Чистота вікон впливає на якість освітлення та вигляд приміщення. Існує багато способів для миття вікон, від старих газет до спеціальних хімічних засобів. Видання Express поділилося найкращим рецептом саморобного розчину, що не залишає розводів.

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Коли не можна мити вікна

Експертка з прибирання та інфлюенсерка Лінсі Кромбі рекомендує уникати миття вікон у сонячну погоду, особливо у пікові години спеки. Найкращий час для прибирання – безвітряна та похмура погода. Сонце може спричинити появу розводів, оскільки мийний засіб швидко висихає на склі, залишаючи сліди, плями та смуги.

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Ефективний засіб від розводів

Для приготування дієвого розчину, що не залишає розводів, вам знадобиться:

Вода;

Мило або засіб для миття посуду;

Білий оцет.

"Найкращий спосіб очистити скло – використовувати теплу мильну воду з додаванням білого оцту", – рекомендує Лінсі.

Білий оцет має активні кислоти, які швидко розчиняють забруднення. Він ефективно працює на вікнах, розщеплюючи жирні плівки, що накопичуються на склі.

Для приготування розчину, до теплої мильної води додайте невелику кількість білого оцту, особливо якщо на вікні є багато бруду. Також можна розбавити оцет з водою у пропорції 2:1 і обприскати скло за допомогою пульверизатора.

Необхідно використовувати м'яку ганчірку або мікрофібру для миття, щоб уникнути подряпин та появи розводів. Протираючи скло за допомогою приготованого розчину та ганчірки, ви зможете домогтися бездоганної чистоти без розводів на ваших вікнах.

Пам'ятайте, правильне миття вікон впливає на якість освітлення та стан вашого приміщення, тому варто витратити деякий час на цю процедуру.

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