Як правильно зберігати хліб у спеку, щоб він довго не псувався

Розкішні дерев'яні або стильні пластикові хлібниці не є найкращим варіантом для зберігання хліба влітку, так само як і холодильник, в якому хліб може втратити свою свіжість.

Висока температура не милує жодний продукт, але саме хліб виявляється найбільш вразливим. Зазвичай ми складаємо його в дерев'яні, металеві або пластикові хлібниці, але це не є правильним підходом, особливо якщо хліб свіжий. Відомий експерт з харчування Бірґіт Брендель поділилася деякими порадами щодо зберігання хліба влітку.

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Якщо хлібниця не є найкращим вибором, залишається холодильник. Проте, експерт попереджає, що холодильник містить вологу, тоді як хлібу потрібне сухе місце, щоб уникнути розвитку плісняви.

Коли хліб зберігається при низьких температурах, навколо 0°C або нижче, волога витікає на поверхню хлібної корки, де вона випаровується, що може змінити вагу та смак хліба.

Варто уникати поліетиленових і паперових пакетів, оскільки вони перешкоджають нормальній циркуляції повітря, що необхідно для збереження свіжості хліба.

Пластикові пакети сповільнюють процес висихання хліба, що збільшує ризик накопичення вологи і розвитку плісняви. Волога всередині хліба також може випаровуватися та накопичуватися в пластиковому пакеті, створюючи комфортне середовище для мікробів.

У літню пору краще зберігати хліб у керамічних або глиняних посудинах, оскільки вони дозволяють повітрю проникати, не утримують вологу та допомагають зберегти свіжість хліба.

Якщо ви відрізали частину хліба, рекомендується зберігати його зрізаним боком донизу, щоб продукт залишався свіжим протягом більш тривалого часу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як зберегти хліб свіжим максимально довго.

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