Як правильно зберігати яблука, щоб вони довго залишались свіжими: поради від Клопотенка

Яблука – незамінний фрукт, який завжди знайдеться у кожній кухні. Вони смачні та корисні, проте, якщо не правильно їх зберігати, можуть втратити свою апетитну зовнішність та смак.

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Шеф-кухар Євген Клопотенко у своєму Telegram-каналі ділиться своїм лайфхаком, який допоможе зберегти яблука свіжими та апетитними протягом тривалого часу. Причина тьмяніння яблук полягає в окисненні заліза, яке міститься в їхньому складі. Цей процес може призвести до непривабливого забарвлення та зміни смаку фруктів. Однак, є простий спосіб попередити це – полити нарізані яблука соком.

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Як зберігати яблука:

Обгорніть кожне яблуко в газетний папір. Це допоможе уникнути прямого контакту фрукта з повітрям, що сповільнить процес окиснення.

Зберігайте яблука у прохолодному, сухому та темному місці. Температура та вологість впливають на тривалість зберігання фруктів.

Яблука – не лише смачний десерт, але й цінне джерело корисних речовин:

Високий вміст волокон допомагає покращити травлення та здоров'я шлунково-кишкового тракту.

Жування яблук стимулює виділення слини, що зменшує ризик карієсу та підтримує стан порожнини рота.

Завдяки високому вмісту води, яблука сприяють підтримці водного балансу в організмі.

Нехай ваші яблука завжди будуть свіжими та смачними завдяки цьому лайфхаку від Шеф-кухаря Євгена Клопотенка.

Нагадаємо, при зберіганні картопля може почати проростати, позеленіти або навіть зіпсуватися. Агроном дав поради, які допомогою зберегти картоплю тривалий час, не хвилюючись про її стан.

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