Як правильно обрізати смородину та аґрус восени, щоб підготувати їх до холодів

На початку вересня, коли зростання пагонів аґрусу та смородини припиняється, необхідно провести обрізання кущів. Проте важливо мати на увазі, що обрізка гілок чорної смородини відрізняється від аналогічного процесу над порічкою та аґрусом.

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Як повідомляє ресурс Ukr.Media, основна кількість ягід на чорній смородині формується на молодих пагонах, в той час, як червона смородина та аґрус дають врожай на зрілих гілках. Тому при обрізанні чорної смородини варто видаляти старі гілки, які не змогли піднятися природним чином з землі після збору врожаю.

Видалення старих гілок підштовхне рослину до росту нових пагонів, на яких будуть активно розвиватися ягоди. Крім того, на старих гілках часто оселяються шкідники.

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Крім того, рекомендується обрізати підсохлі, листям позбавлені, пошкоджені та викривлені гілочки.

При обрізанні червоної смородини та аґрусу всередині куща слід видаляти однорічні гілки так, щоб залишилося всього 3-4 штуки. Також потрібно прибрати гілки, віком 6 років і старше, оскільки основна маса куща повинна складатися з гілок віком 2-3 роки та 4 роки.

Необхідно також обрізати дрібні гілки, які перешкоджають росту куща, що стане ефективною профілактикою проти захворювання борошнистою росою.

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