Как правильно обрезать смородину и крыжовник осенью, чтобы подготовить их к холодам

В начале сентября, когда рост побегов крыжовника и смородины прекращается, необходимо провести обрезку кустов. Однако важно иметь в виду, что обрезка веток черной смородины отличается от аналогичного процесса над смородиной и крыжовником.

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Как сообщает ресурс Ukr.Media, основное количество ягод на черной смородине формируется на молодых побегах, в то время как красная смородина и крыжовник дают урожай на зрелых ветках. Поэтому при обрезке черной смородины следует удалять старые ветки, которые не смогли подняться естественным образом с земли после сбора урожая.

Удаление старых ветвей подтолкнет растение к росту новых побегов, на которых будут активно развиваться ягоды. Кроме того, на старых ветвях часто поселяются вредители.

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Кроме того, рекомендуется обрезать подсохшие, листьями лишенные, поврежденные и искривленные веточки.

При обрезке красной смородины и крыжовника внутри куста следует удалять однолетние ветки так, чтобы осталось всего 3-4 штуки. Также нужно убрать ветки в возрасте 6 лет и старше, поскольку основная масса куста должна состоять из веток в возрасте 2-3 года и 4 года.

Необходимо также обрезать мелкие ветви, препятствующие росту куста, что станет эффективной профилактикой против заболевания мучнистой росой.

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