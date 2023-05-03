Як правильно підбирати джинси, щоб підійшов розмір: корисні лайфхаки від стилістів

Джинси – повсякденна річ, яку ми носимо частіше за все. Вони зручні та підходять практично до всього. Головне, правильно їх обрати, щоб вони сіли ідеально. Як це зробити, підкаже UaPortal.

Тип фігури

При виборі джинсів орієнтуйтесь на тип своєї фігури. Їх є п‘ять: пісочний годинник, груша, перевернутий трикутник, яблуко, прямокутник. Розглянемо кожен із них:

Пісочний годинник: зверніть увагу на моделі із високою або середньою посадкою, кльошем від стегна або коліна. Вам також підійдуть класичні або завужені донизу штани.

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Груша: вам личитиме кльош та “банани".

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Яблуко: вам підійдуть моделі із завищеною талією та скіні.

Перевернутий трикутник: вам підійдуть штани-банани та mom jeans;

Прямокутник: зверніть увагу на скіні, високу талію та прямі моделі.

Вибір за розміром

Зараз дуже популярні покупки в онлайн-магазинах, але щоб обрати джинси в інтернеті вам потрібно буде знати свої точні параметри та визначитися з фасоном. Також, при виборі враховуйте матеріал, з якого зроблені джинси – різна тканина по-різному сідає.

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