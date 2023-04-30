Як вибрати дитяче взуття правильного розміру без присутності малечі (відео)

Мама-блогер опублікувала відео на своїй сторінці у TikTok, де демонструє лайфхак, який допомагає батькам купувати взуття для своїх дітей без їхньої присутності під час примірки. Цей відео-лайфхак є корисним для тих, хто відповідає за взуття своєї дитини, але не хоче брати малюка з собою до магазину.

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У відео мама-блогер показує, як вона вимірює стопу своєї доньки та як користується отриманою інформацією, щоб купити взуття за потрібним розміром. Вона пояснює, що цей лайфхак особливо корисний для дітей, які швидко втомлюються в магазинах.

Для початку вона радить виміряти розмір стопи дитини. Для цього треба відмітити найбільший відрізок, обмалювавши ногу на аркуші паперу. Після чого потрібно взяти шпажку та відрізати її за розміром стопи. Цю шпажку слід взяти з собою в магазин і обирати взуття відповідно до розміру ноги.

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