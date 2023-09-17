Як правильно посадити малину восени, щоб отримати хороший врожай

Малину варто садити восени, щоб забезпечити хороше приживання та підвищену врожайність. Робити це потрібно у кілька кроків та за 15-20 днів до настання холодів і стійких заморозків.

У Telegram-каналі "Дача. Сад та город" додали, що варто ретельно обирати місце для посадки. Врахуйте, що малина любить сонячні, захищені від протягів ділянки.

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Правила посадки малини восени:

1. Викопуємо посадочну ямку (30×30×30).

2. Вносимо перегній (3-5 кг), суперсульфат (30-35 г) і калійну сіль (20-25 г).

3. Перемішуємо добрива з верхнім шаром землі.

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4. Корені обережно розподіляємо і встановлюємо в центр ями. Засипаємо землею. Місце щеплення залишаємо на 2-3 см під землею.

6. Трохи утрамбовуємо грунтом і поливаємо (5 л на кущ).

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