Как правильно посадить малину осенью, чтобы получить хороший урожай

Малину следует сажать осенью, чтобы обеспечить хорошее приживание и повышенную урожайность. Делать это нужно в несколько шагов и за 15-20 дней до наступления холодов и заморозков.

В Telegram-канале "Дача. Сад и огород" добавили, что следует тщательно выбирать место для посадки. Учтите, что малина любит солнечные, защищенные от сквозняков участки.

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Правила посадки малины осенью:

1. Выкапываем посадочную ямку (30×30×30).

2. Вносим перегной (3-5 кг), суперсульфат (30-35 г) и калийную соль (20-25 г).

3. Перемешиваем удобрения с верхним слоем земли.

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4. Корни осторожно распределяем и устанавливаем в центр ямы. Засыпаем землей. Место прививки оставляем на 2-3 см под землей.

6. Немного утрамбовываем грунтом и поливаем (5 л на куст).

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